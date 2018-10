«Maniac» è la serie di cui tutti parlano Ecco perché vederla

Maniac - tra genio e follia la nuova serie Netflix per chi non è normale (con tanto di app) : Attesissima da tempo, Maniac a pochi giorni dalla sua pubblicazione su Netflix sta dividendo il pubblico, tra chi considera lo show con Emma Stone e Jonah Hill qualcosa di geniale, chi qualcosa di folle e chi qualcosa di leggermente deludente.Si potrebbe dire che la missione è stata compiuta: la serie di Cary Fukunaga (che ne è anche regista) e di Patrick Somerville non lascia indifferenti, qualsiasi sia l'opinione che ci si faccia dopo ...

Maniac 2 ci sarà? I creatori della serie cult Netflix sull’ipotesi di una seconda stagione : Maniac 2 non è nei piani dei creatori della serie, anche se il successo riscosso dal debutto lo scorso 21 settembre sulla piattaforma streaming ha fatto sì che molti sperassero in un seguito. Di successo si parla - quando si tratta delle serie Netflix - sempre sulla base della risonanza mediatica ottenuta dal prodotto, visto che la piattaforma ha deciso di non divulgare i dati esatti sulle visualizzazioni dei suoi titoli. Ma è chiaro che il ...

Maniac - la serie che è una grande e assurda trappola mentale : “Sento come se provassi tutte le emozioni“, dice a un certo punto GRTA, la potentissima intelligenza artificiale, molto empatica, che sta al centro di Maniac, e non c’è frase che potrebbe meglio descrivere l’effetto della nuova serie Netflix che debutta il 21 settembre sulla piattaforma di streaming. Scritta da Paul Sommerville di The Letftovers e da Cary Fukunaga del primo True Detective, che dirige qui anche tutti gli ...

