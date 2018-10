Maneskin | ecco il nuovo album ' Il ballo della vita' e un docufilm sulla loro carriera

Maneskin - ecco il videoclip di 'Torna a casa' : 'Torna no' i Maneskin . È online il video del nuovo singolo della band romana, rivelazione della scorsa edizione di X Factor. 'Torna a casa ' , uscito lo scorso venerdì con un live in piazza del Popolo ,...

I Måneskin saranno in tour anche nel 2019 : ecco le date dei nuovi concerti : Hai già ascoltato il nuovo singolo "Torna a casa"? The post I Måneskin saranno in tour anche nel 2019: ecco le date dei nuovi concerti appeared first on News Mtv Italia.