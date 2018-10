Manchester Utd | Mourinho | ' Match in ritardo? Colpa della polizia | si è rifiutata di

Manchester Utd - alta tensione all'allenamento : tra Mourinho e Pogba sguardi truci e parole grosse : Guerra aperta tra il tecnico e il centrocampista francese ma per lo Special One le ore sono contate: l'esonero è vicino

Young Boys- Manchester Utd/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Young Boys-Manchester United, info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata girone H.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 11:00:00 GMT)

Flop Manchester Utd - il Brighton vince 3-2 : Stagione subito in salita per il Manchester United di Jose Mourinho, sconfitto 3-1 in casa del Brighton nella seconda giornata di Premier League e staccato già di tre punti in classifica da Manchester ...

Mourinho : “senza rinforzi stagione difficile per il Manchester Utd” : Senza rinforzi sarà “una stagione difficile” per il Manchester United. E’ l’avvertimento lanciato da José Mourinho ai dirigenti del club dell’Old Trafford dopo la sconfitta subita dalla squadra nell’amichevole con il Bayern Monaco, l’ultima prima dell’inizio della Premier League nel prossimo weekend. Il mercato in Inghilterra chiude giovedì e il tecnico, come da lui ribadito più volte in ...