Maltempo soprattutto al Sud nei prossimi giorni

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Situazione meteo in atto Bentrovati amici un nucleo di aria fredda in quota isolatosi dal flusso atlantico insiste sul Mediterraneo centrale (tra Sardegna e Sicilia), determinando condizioni di instabilità sull’Italia al Sud e sulle isole maggiori, mentre sul centro-nord Italia la pressione risulta in aumento a garanzia di tempo stabile fino a venerdì. temperature a 5500m e altezza dei geopotenziali per oggi Meteo-weekend Proprio tra Venerdì e Sabato la bassa pressione stabilitasi al sud risalirà indebolito verso nord interessando tutta la penisola. Avremo quindi al centro- nord un aumento della variabilità con possibili piovaschi e un nuovo calo delle temperature. Inoltre sarà da seguire con particolare attenzione l’abbassamento dell’Anticiclone dell’Azzorre sull’ Europa occidentale che potrebbe lasciare la porta spalancata ad una perturbazione ...