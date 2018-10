Maltempo in Sicilia | notte da lupi a Palermo | pioggia torrenziale e freddo | ma domani

Maltempo - piogge torrenziali in atto al Sud : 165mm sulle Serre in Calabria - 130mm a Siracusa in Sicilia [DATI] : 1/6 ...

Il Maltempo sferza la Sicilia : piogge e allagamenti a Palermo - disagi anche a Catania : Inizio Ottobre di forte maltempo al Sud Italia, in particolare in Sicilia dove, dopo la pioggia caduta abbondantemente a Palermo, sono diversi i disagi per le strade che in molti punti della città si sono allagate, come nei pressi dei sottopassi, a partire da piazzale Einstein, fino alla via Ugo La Malfa. Chiusa al traffico l’area del sottopasso “Guarnaschelli”, a Brancaccio, dove sono presenti due pattuglie della polizia ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : piogge torrenziali per tutta la settimana - allarme alluvione in Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata :

Allerta Meteo - situazione esplosiva al Sud : forte Maltempo - alto rischio alluvioni. La Protezione civile lancia l’allarme arancione per Mercoledì in Puglia - Calabria - Sicilia e Basilicata : Allerta Meteo – Il maltempo sta facendo sul serio già in queste ore al Sud Italia, ma c’è preoccupazione per quello che succederà tra stasera e domani quando il ciclone posizionato sul mar Tirreno continuerà a scendere verso il meridione alimentando maltempo sempre più estremo. Intanto nelle zone joniche sono già in atto i primi forti nubifragi, con 72mm di pioggia caduti oggi a Santa Caterina dello Ionio nella Calabria centrale. ...

Meteo Sicilia : arriva il Maltempo - temporali e rischio nubifragi : Meteo Sicilia: attesa fase di intenso maltempo. Meteo Sicilia - La saccatura Nord atlantica che in questi giorni sta apportando maltempo e forti temporali al Centro Nord, nel corso della giornata di...

Maltempo Sicilia : mareggiata provoca danni nel Catanese : Una mareggiata ieri ha provocato ingenti danni lungo il litorale dei Ciclopi, nel territorio del Comune di Aci Castello (Catania). L’amministrazione comunale è pronta a “chiedere lo stato di calamità”. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Drago, aggiungendo che la mareggiata ha devastato le piattaforme di molti stabilimenti balneari e di diversi lidi privati oltre ad aver danneggiato o affondato alcune barche. Drago da ieri sera ...

Maltempo - Uragano "Zorbas" sul mar Jonio : Sicilia in ginocchio - litorali devastati e danni gravissimi [FOTO e VIDEO] :

Maltempo Sicilia : allerta nel Ragusano per una violenta mareggiata : E’ allerta a Sampieri, frazione marinara di Scicli (Ragusa), per una violenta mareggiata che sta investendo la borgata dal pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti Protezione civile, Polizia locale, carabinieri e le squadre di operai del Comune al fine di transennare il lungomare Miramare. Sul posto il sindaco Giannone, l’assessore Carpino e i dirigenti dell’ufficio tecnico. “Si raccomanda ai cittadini di mantenere ...

Maltempo - l'Uragano sullo Jonio devasta i litorali della Sicilia orientale : disastro a Roccalumera [FOTO LIVE] :

Allerta Meteo - l'Uragano Mediterraneo "Zorbas" diventa un mostro di 2ª Categoria sul mar Jonio : Maltempo su Calabria e Sicilia [LIVE] :

Maltempo Sicilia : un morto e un ferito in un incidente stradale a Modica : Grave incidente nella serata di ieri nel Ragusano: a Modica una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita in un sinistro stradale a causa della pioggia. Un’auto guidata da un 25enne avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta scontrandosi con un’altra vettura che sopraggiungeva, andando poi a sbattere con violenza contro il muro di delimitazione della carreggiata. ferito il conducente della seconda auto. L'articolo ...

Allerta Meteo - violento Uragano Mediterraneo sul mar Jonio : ecco le conseguenze sull'Italia - Calabria e Sicilia esposte al Maltempo :

Maltempo Sicilia - cedimenti sulla SP 38 : “Servono misure urgenti” : “Ancora una volta la viabilità della nostra regione ha messo in evidenza tutti i suoi pericolosi limiti: il Maltempo e i cedimenti di queste ultime ore hanno isolato il ‘Vallone’, in particolare la strada provinciale 38 Caltanissetta-Mussomeli nella zona dell’ex miniera di Bosco Palo”. Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare del Pd all’Assemblea regionale Siciliana, che aggiunge: “Il Governo regionale non ...

Maltempo in Sicilia - frane e crolli nel nisseno : L’area del Vallone, la zona nord della provincia di Caltanissetta, in ginocchio per il Maltempo. crolli, frane, fango sulle vie di collegamento. La pioggia caduta nel pomeriggio di oggi ha provocato numerosi danni. A risentirne soprattutto la viabilita’. Due i comuni piu’ colpiti: Mussomeli e Serradifalco. La cosiddetta “capitale del Vallone” e’ isolata rispetto al proprio capoluogo dopo il crollo di un ...