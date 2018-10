calcioweb.eu

: Malore #Keita, shock per il calciatore: trasportato d'urgenza in ospedale, la situazione - CalcioWeb : Malore #Keita, shock per il calciatore: trasportato d'urgenza in ospedale, la situazione - MarioRomano65 : Sospetto infarto per Keita. Forza ragazzo! - NicoViscomi : RT @Inviaggiatore: Keita ricoverato d’urgenza al Cardarelli per un malore. #NapoliLiverpool -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)– E’ andata in scena una partita importante valida per la Champions League, emozioni nella gara tra Napoli e Liverpool, successo per la squadra di Carlo Ancelotti grazie ad una rete dell’attaccante Insigne, sfortuna anche per i padroni di casa per la traversa colpita da Insigne. Nel frattempo paura per i Reds per le condizioni di Naby, ildel Liverpool è statod’urgenza all’, il centrocampista costretto al cambio a causa di un. Inizialmenteall’San Paolo a Fuorigrotta, è poi stato trasferito al Cardarelli, scongiurati problemi cardiaci mada tenere sotto controllo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloper il...