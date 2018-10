: Malata di cancro bullizzata a scuola - NotizieIN : Malata di cancro bullizzata a scuola - vitalozzo2012 : No coment.... Napoli, 17enne malata di cancro bullizzata e picchiata a scuola -

Una ragazzina 17enne,di, è statae picchiata da una compagna di classe in unadi Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. La giovane è finita all'ospedale dopo essere stata "aggredita da una compagna di classe". Non era la prima volta che veniva presa di mira.A denunciare l'accaduto alla polizia sono stati i genitori della ragazzina che hanno anche lamentato la mancanza di collaborazione del personale scolastico. "Temiamo per la sua salute psicologica",hanno detto.(Di mercoledì 3 ottobre 2018)