Macerata | Traini in Aula | Chiedo scusa | in cella ho capito che ho sbagliato

Processo raid di Macerata - Traini in aula : 'Scusate ho sbagliato' : Il procuratore ha chiesto la pena massima di 22 anni, ridotta a 12 per il rito abbreviato. L'imputato deve rispondere di strage, tentato omicidio plurimo e danneggiamenti aggravati dall'odio razziale -...

Sparatoria di Macerata - Luca Traini chiede scusa : ‘Ho sbagliato’ : “Volevo solo fare giustizia contro i pusher” ha detto Luca Traini durante il processo in Corte D’Assisi che lo vede coinvolto per un la Sparatoria contro alcuni stranieri avvenuta a febbraio scorso nella città di Macerata. Era il 3 febbraio quando Traini, armato di pistola, aveva sparato numerosi colpi contro dei migranti in pieno giorno, un momento drammatico per la città marchigiana che in pochi mesi è diventata il simbolo della lotta contro ...

Processo Luca Traini - l’autore del raid di Macerata si scusa : “Colore della pelle non c’entra” : “scusate, ho sbagliato”: così Luca Traini, autore del raid a colpi di pistola contro migranti a Macerata il 3 febbraio scorso, durante il Processo. Il ventinovenne di Tolentino accusato di strage aggravata dall'odio razziale, sei tentati omicidi, danneggiamento e porto abusivo d'arma ha detto che il suo gesto “non era collegato al colore della pelle”.Continua a leggere

Macerata - arrestato un ferito nel raid Luca Traini/ Gideon Azeke - spaccio e resistenza : Salvini "grazie Ps!' : Macerata, arrestato uno dei migranti feriti nel raid di Luca Traini: Gideon Azeke, nigeriano 27enne fermato per spaccio e resistenza. Salvini esulta.

Macerata - arrestato uno degli stranieri vittima del raid razzista di Traini : Il 27enne fermato nell'ambito dell’operazione “Scuole sicure” della polizia di stato per combattere lo spaccio davanti alle scuole proprio a Macerata. L'uomo ha reagito contro gli agenti cercando di fuggire e quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.Continua a leggere

Raid razzista a Macerata - Traini in carcere fa amicizia con detenuti di colore : E' accusato di strage aggravata dall'odio razziale, di sei tentati omicidi, di porto abusivo d'arma e danneggiamenti, ma Luca Traini , il 29enne che sparò all'impazzata per Macerata colpendo immigrati,...

Rettifica su affiliazione politica di Luca Traini - autore raid razzista a Macerata : ...del 9 maggio scorso è stato definito erroneamente 'ex-militante di Casa Pound' - Nel servizio andato in onda nel "Tg Cronache" del 09.05.2018 a firma di Camilla Moreno è stata riportata la cronaca ...