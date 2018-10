MACERATA - Pamela Mastropietro : Luca Traini si scusa - "colore pelle non c'entra"/ Pm chiede 12 anni - i motivi : Sparatoria Macerata, verso sentenza Luca Traini: "scusate ho sbagliato, volevo giustizia per Pamela Mastropietro, ma ho capito che colore razza non c'entra". Ultime notizie dall'aula(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:29:00 GMT)

MACERATA - PAMELA MASTROPIETRO : LUCA TRAINI - “CHIEDO SCUSA - NO RAZZISMO”/ Procura chiede 12 anni per sparatoria : sparatoria MACERATA, verso sentenza LUCA TRAINI: "SCUSAte ho sbagliato, volevo giustizia per PAMELA MASTROPIETRO, ma ho capito che colore razza non c'entra". Ultime notizie dall'aula(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:20:00 GMT)

MACERATA - chiesti 12 anni per Traini : sparò contro i migranti dopo l’omicidio di Pamela : Luca Traini fa mea culpa, mentre la Procura chiede 12 anni di carcere per i reati di strage aggravata dall’odio razziale e porto abusivo d’arma. Questa la richiesta di condanna espressa dal procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio, nei confronti del 29 anni, autore della sparatoria contro migranti del 3 febbraio scorso. Partendo d...

MACERATA - sentenza Luca Traini : "scusate - ho sbagliato"/ Ultime notizie - "vendicavo Pamela Mastropietro" : Sparatoria Macerata, verso sentenza Luca Traini: 'scusate ho sbagliato, volevo giustizia per Pamela Mastropietro, ma ho capito che razza non c'entra'.

MACERATA - sentenza Luca Traini : “scusate - ho sbagliato”/ Ultime notizie - “vendicavo Pamela Mastropietro” : Sparatoria Macerata, verso sentenza Luca Traini: "scusate ho sbagliato, volevo giustizia per Pamela Mastropietro, ma ho capito che colore razza non c'entra". Ultime notizie dall'aula(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:10:00 GMT)