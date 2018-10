MACERATA | PAMELA MASTROPIETRO | LUCA TRAINI | “CHIEDO SCUSA | NO RAZZISMO” Procura chiede

MACERATA - chiesti 12 anni per Traini : sparò contro i migranti dopo l’omicidio di Pamela : Luca Traini fa mea culpa, mentre la Procura chiede 12 anni di carcere per i reati di strage aggravata dall’odio razziale e porto abusivo d’arma. Questa la richiesta di condanna espressa dal procuratore della Repubblica di Macerata , Giov anni Giorgio, nei confronti del 29 anni , autore della sparatoria contro migranti del 3 febbraio scorso. Partendo d...

MACERATA - sentenza Luca Traini : “scusate - ho sbagliato”/ Ultime notizie - “vendicavo Pamela Mastropietro” : Sparatoria Macerata , verso sentenza Luca Traini : "scusate ho sbagliato, volevo giustizia per Pamela Mastropietro, ma ho capito che colore razza non c'entra". Ultime notizie dall'aula(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:10:00 GMT)

MACERATA - inaugurata lapide per Pamela. Traini manda dei fiori : Un fiore di loto di cristallo posato sulle pietre che simboleggia la fragilità e la bellezza della vita. Questa è la forma della lapide posata per ricordare Pamela Mastroprietro. La 18enne romana era trovata morta lo scorso 31 gennaio dopo essere fuggita due giorni prima da una casa di recupero dalle tossicodipendenze nel Maceratese. Pamela era stata ritrovata fatta a pezzi in due trolley.La cerimoniaQuesta mattina, sul terrapieno vicino al ...