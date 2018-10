Macerata | oggi la sentenza per Luca Traini

blogo

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) È attesa perperdi primo grado nel processo a carico di, il giovane di Tolentino (MC) che la mattina del 3 febbraio scorso esplose diversi colpi di pistola a, ferendo sei immigrati.L'aggressore era stato arrestato subito dopo la sparatoria e ora, a distanza di pochi mesi, rischia una condanna a 12 anni di carcere per strage, tentato omicidio plurimo, porto abusivo di armi e danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale.L'ultima udienza del processo si è aperta stamattina ae il giovane ha preso la parola per una lunga dichiarazione spontanea, nel corso della quale si è voluto scusare con le persone colpite, sottolineando che in quel gesto non c'era alcun movente razziale:Non provo nessun odio razziale, volevo fare giustizia contro pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell'immigrazione: anche la ...