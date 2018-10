M5S-Lega | ecco le ' riforme del cambiamento'

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : tensioni sul Def Lega-M5S - vola lo spread (3 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: vola lo spread. Immigrazione, arrestato il sindaco di Riace. L'esercito indonesiano spara sugli sfollati di Sulawesi. (3 ottobre 2018). (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Ponte Morandi - M5S e Lega votano ordine del giorno del Pd in consiglio regionale : “Tavolo per modificare decreto Genova” : Le forze politiche liguri fanno fronte comune per chiedere maggiori risorse per Genova, in emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi. E così, mentre in consiglio comunale passano tutti gli ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizione, in Regione Liguria, M5s e Lega votano insieme al Pd un ordine del giorno sull’argomento, presentato dai dem, per chiedere un tavolo tra istituzioni locali, parlamentari liguri, forze sociali ed ...

Riforme - proposta Lega-M5S : taglio parlamentari - referendum propositivo e nuova legge elettorale : ROMA - Un taglio drastico di 345 parlamentari per arrivare alla cifra di 400 deputati, contro gli attuali 630,, di cui 8 eletti all'estero, e 200 senatori, contro 315,, di cui 4 eletti all'estero. Per ...

Riforme costituzionali - le due proposte Lega-M5S : taglio di 345 parlamentari e obbligo discussione delle leggi popolari : Il taglio di 345 parlamentari e l’obbligo di discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare. Movimento 5 stelle e Lega hanno presentato due proposte di riforma costituzionale sulla composizione dell’assemblea e per aumentare la democrazia diretta. E hanno annunciato che le prossime riguarderanno “l’eliminazione del Cnel e l’abolizione del quorum dal referendum abrogativo”. A presentare oggi ...

Sondaggi - Lega e M5S mettono insieme il 62 per cento nei giorni della Nota al Def : Mantenere le promesse, anche se solo in una Nota di previsione, paga nelle urne, almeno quelle virtuali. Il Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 parla infatti di un incremento per entrambi i partiti del governo nella settimana in cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che contiene i principali cavalli di battaglia del programma elettorale di Lega e M5s: il reddito di cittadinanza, la flat tax ...

Come il M5S e la Lega vogliono cambiare la Costituzione : Il M5s e la Lega hanno presentato le due proposte di legge per modificare la Costituzione: da una parte la riduzione del numero dei parlamentari e dall'altra l'introduzione del referendum propositivo. Ecco Come cambierà la Costituzione con queste misure e quali sono le prossime modifiche che la maggioranza vuole apportare alla Carta.Continua a leggere

Lega e M5S : proposta taglio parlamentari - saranno 345 in meno : Roma, 2 ott., askanews, - La maggioranza presenta una proposta di legge costituzionale per il taglio dei parlamentari. L'iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa alla Camera, ...

SONDAGGI POLITICI/ Lega ‘batte’ M5S : priorità fiat tax e Fornero - non il reddito di cittadinanza : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega boom al 32,2%, crisi Pd al 15,7% e Di Maio torna a scendere sotto il 30%. Commenti e numeri(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:53:00 GMT)

Abolizione valore legale laurea "110 e lode non serve"/ Nuova proposta M5S : battaglia sui concorsi pubblici : Abolizione valore legale del titolo di studio: '110 e lode alla laurea non serve'. Nuova proposta M5s e Lega su battaglia per concorsi pubblici.

[Il punto] La manovra in deficit di Lega e M5S potrebbe mettere a rischio la tenuta della democrazia in Italia : La storia insegna che i governi avventuristi in economia possono aprire la porta a regimi autoritari. La democrazia è un bene prezioso che troppo spesso viene dato per scontato. Il nocciolo della ...

Agli italiani piace il Def : per Lega e M5S nuovo boom nei sondaggi : I sondaggisti vedono sopratutto il Movimento 5 stelle avvantaggiarsi dopo l'annuncio delle politiche economiche che hanno...

Scuola - reclutamento : come si diventerà insegnanti col Governo Lega-M5S? : Per diventare insegnanti della Scuola, col Governo Lega-M5S si delinea un percorso fatto di abilitazione, concorso per docenti con servizio e concorso per laureati. In alcuni casi si tratta di provvedimenti annunciati, ma che ancora devono essere confermati. Partiamo a parlare del reclutamento della Scuola secondaria. reclutamento Scuola secondaria: correttivi al decreto 59/2017 Il Senatore Pittoni della Lega ha annunciato i correttivi al ...