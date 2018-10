L’UOmo del Giorno | Mauro Camoranesi | campione del Mondo nel 2006

calcioweb.eu

: 2/ Caserta le immagini della cattura del quarto appartenente alla banda che ha rapinato i coniugi Martelli a… - poliziadistato : 2/ Caserta le immagini della cattura del quarto appartenente alla banda che ha rapinato i coniugi Martelli a… - 1giornodapecora : Incredibile ma vero, oggi @GeppiC e @giorgiolauro vi hanno portato proprio lui, l’uomo che è uno e cento.… - rtl1025 : ?? L'incontro tra @Pontifex_it e Wim Wenders, regista del film Papa Francesco - Un uomo di parola. A raccontarlo Don… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018)Germánè nato aTandil, il 4 ottobre 1976, è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino naturalizzato italiano, di ruolo centrocampista. È statodelcon la Nazionale italiana nel. Esterno destro rapido, l’esordio da professionista avviene in Messico, al Santos Laguna, dopo essersi formato in club argentini. Nel 1997 si trasferisce a Montevideo, Uruguay. Nello stesso anno torna in Argentina, firmando per il Banfield: 16 reti in 38 incontri convincono il Cruz Azul ad acquistarlo. L’esterno fa così ritorno anche in Messico, dove gioca tra il 1998 e il 2000, prima di trasferirsi in Italia, all’Hellas Verona nel 2000. A Verona è schierato subito titolare: 51 incontri e 7 gol in Serie A, la Juventus lo acquista in comproprietà a € 4 milioni nel 2002, riscattandone il cartellino dopo la prima stagione per altri 4,5 milioni di ...