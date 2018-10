L’Uomo del Giorno | Cristiano Lucarelli | goleador del Livorno

L’Uomo del Giorno : Mauro Camoranesi - campione del Mondo nel 2006 : Mauro Germán Camoranesi è nato aTandil, il 4 ottobre 1976, è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino naturalizzato italiano, di ruolo centrocampista. È stato campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 2006. Esterno destro rapido, l’esordio da professionista avviene in Messico, al Santos Laguna, dopo essersi formato in club argentini. Nel 1997 si trasferisce a Montevideo, Uruguay. Nello stesso anno torna in Argentina, ...

L’Uomo del Giorno : Zlatan Ibrahimovic - grande goleador di Juve - Inter e Milan : Zlatan Ibrahimovic è nato a Malmö, 3 ottobre 1981) è un calciatore svedese, attaccante dei L.A. Galaxy. In carriera si è aggiudicato due campionati olandesi (2001-02 e 2003-04), una Coppa d’Olanda (2001-02) e una Supercoppa olandese (2002) con l’Ajax, tre campionati italiani consecutivi (dal 2006-07 al 2008-09) con l’Inter e uno (2010-11) con il Milan, due Supercoppe italiane (2006 e 2008) con l’Inter e una (2011) ...

L’Uomo del Giorno : Jackson Martínez - grande bomber con il Porto : Jackson Martínez è nato a Quibdó, il 3 ottobre 1986, è un calciatore colombiano, attaccante del Portimonense, in prestito dal Guangzhou Evergrande. Prima punta forte fisicamente, in grado di sostenere l’intero peso offensivo della squadra, possiede un’ottima progressione palla al piede. Destro naturale, ma in grado di calciare con entrambi i piedi, nel novero delle sue apprezzabili qualità tecniche rientrano un ottimo fiuto del ...

Roberto Firmino è nato a Maceió, il 2 ottobre 1991, è un calciatore brasiliano, attaccante del Liverpool e della nazionale brasiliana. Il suo ruolo è quello di trequartista centrale, ma sa disimpegnarsi anche da prima punta. Molto disciplinato tatticamente, mostra grande altruismo verso i propri compagni. Inoltre, possiede ottime abilità tecniche che mette in mostra durante gli uno contro uno.

L’Uomo del Giorno : Alisson Becker - forte portiere del Liverpool ceduto in estate dalla Roma : Alisson Becker è nato a Novo Hamburgo, il 2 ottobre 1992, è un calciatore brasiliano, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. È un portiere che abbina la fisicità e l’agilità, la tecnica nella copertura della porta e l’ottimo istinto a una grande reattività, nonostante l’elevata statura. È bravo anche nelle uscite con i piedi fuori area, per tamponare azioni avversarie in campo aperto. Ricorda Júlio César ...

L’Uomo del Giorno : George Weah - attaccante e bandiera del Milan : George Weah nato a Monrovia, il 1º ottobre 1966, è un politico ed ex calciatore liberiano, di ruolo attaccante, Presidente della Liberia dal 22 gennaio 2018. Nel 1999 fu scelto dall’IFFHS come calciatore africano del secolo. Nel 1995 vinse il Pallone d’Oro (primo calciatore non europeo a vincere il premio grazie anche alla modifica dei regolamenti)[1], il FIFA World Player, e il premio di Calciatore africano dell’anno, ...

L’Uomo del Giorno : Mirko Vucinic - esperienze positive tra Lecce e Roma : Mirko Vucinic è nato il 1º ottobre 1983, è un ex calciatore montenegrino, precedentemente jugoslavo e serbo-montenegrino, di ruolo attaccante. È sposato con Stefania, con cui ha avuto due figli. È stato protagonista, nell’agosto 2008, di uno spot pubblicitario per la compagnia telefonica Wind, insieme ai comici Aldo, Giovanni & Giacomo. Attaccante di talento, le sue qualità tecniche gli permettono di offrire prestazioni positive ...

Cristián Eduardo Zapata Valencia è un calciatore colombiano, difensore del Milan e della nazionale colombiana. Zapata è un difensore centrale dotato di buona velocità e forza fisica, abile anche nel gioco aereo, il problemi più importanti riguarda i continui cali di concentrazione. L'esperienza più importante assolutamente quella con la maglia del Milan, esperienze anche con Deportivo Cali, Villarreal ed Udinese.

Olivier Giroud è un calciatore francese, attaccante del Chelsea e della nazionale francese, si è laureato vicecampione d'europa nel 2016 e campione del mondo nel 2018. Si tratta di un attaccante completo, forte anche fisicamente nel gioco aereo, non rientrano nelle sue caratteristiche invece la velocità, il dribbling e la rapidità di gamba ma risulta sempre molto pericoloso. Esperienza più importante con l'Arsenal, adesso gioca nel

Ciclismo - Mondiali 2018 : Vincenzo Nibali - L’Uomo dell’impossibile. Lo Squalo medita l’attacco imprevedibile…in discesa? : “Non sto male, ma corro al buio. Un po’ verso l’ignoto”. Parole curiose quelle dette alla vigilia da Vincenzo Nibali, l’uomo più atteso in casa Italia per quanto riguarda la prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018. Domani, sui 252,9 chilometri da Kufstein ad Innsbruck, non ci sarà più spazio per scherzare, pensare o rilasciare dichiarazioni: si deciderà tutto sulla strada, dove si assegnerà il titolo iridato, con la tanto attesa ...

L’Uomo del Giorno : Andriy Shevchenko - indimenticabile bandiera del Milan : Andriy Shevchenko è nato il 29 settembre 1976 è un allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino, di ruolo attaccante, commissario tecnico della nazionale ucraina. Soprannominato Sheva, per anni è stato uno degli attaccanti più forti e più completi a livello internazionale. Vincitore nel 2004 del Pallone d’oro (dopo essere arrivato terzo nelle edizioni del 1999 e del 2000), nello stesso anno è stato inserito da Pelé nella lista dei ...

Adem Ljajic è nato a Novi Pazar, il 29 settembre 1991, è un calciatore serbo di origini bosniache, centrocampista o attaccante del Besiktas, in prestito dal Torino, e della nazionale serba. È cresciuto nelle giovanili del Partizan, con cui esordì tra i professionisti e nelle competizioni europee oltre ad aggiudicarsi nel 2009 un campionato serbo di calcio e una Coppa di Serbia. Esperienze nella Fiorentina, Roma, Torino.

