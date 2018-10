L’UE e la FAO ribadiscono l’impegno a costruire un futuro più sostenibile per tutti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) L’Unione Europea (UE) e la FAO hanno ribadito oggi il loro impegno ad affrontare problemi a livello mondiale che destano grande preoccupazione come l’aumento della fame, la necessità di portare prosperità e pace e la costruzione di unpiùper. Nei prossimi due anni, l’UE e la FAO metteranno al centro del loro partenariato: rafforzare la resilienza delle comunità alle crisi alimentari; affrontare i cambiamenti climatici, migliorare l’uso delle risorse naturali; investire in agricoltura e nelle catene di valore; e migliorare i sistemi nutrizionali e alimentari. “Il sostegno continuo dell’UE al multilateralismo e al sistema delle Nazioni Unite è essenziale per raggiungere l’Agenda 2030 per lo sviluppo, così come affrontare le immense sfide che la migrazione forzata, i conflitti e le crisi alimentari continuano a ...