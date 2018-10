Lucano | il sindaco di Riace | ' Io | arrestato per reato di umanità'

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano : “Mi hanno messo agli arresti per reato di umanità” : Dopo un giorno di silenzio, attraverso il fratello Giuseppe, il sindaco Mimmo Lucano commenta il suo arresto intervenuto per favoreggiamento dell'immigrazione per aver organizzato matrimoni di comodo al fine di far ottenere il permesso di soggiorno ad alcune migranti: "Mi hanno messo agli arresti per un reato di umanità".Continua a leggere

Riace - il prefetto sospende Lucano da sindaco. Il procuratore 'Lo Stato non può autorizzare gli illeciti' : Riace - Il prefetto di Reggio Michele di Bari ha sospeso Mimmo Lucano, il primo cittadino di Riace finito ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e attribuzione ...

Riace - arrestato il sindaco Domenico Lucano : Il sindaco di Riace, Domenico detto Mimmo Lucano, è stato arrestato oggi dalla Guardia di Finanza su richiesta della procura di Locri (RC) per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Il gip di Locri ha disposto anche il divieto di dimora per la sua compagna Tesfahun Lemlem. Il sindaco e la compagna, secondo i magistrati che hanno coordinato ...

