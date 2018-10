Luca Traini condannato a 12 anni | riconosciuto l' odio razziale FOTO

Macerata - Luca Traini condannato a 12 anni/ Sentenza - pm "Soddisfatti" : difesa valuta ricorso in Appello : Sparatoria Macerata, Sentenza Luca Traini condannato a 12 anni: "scusate ho sbagliato, volevo giustizia per Pamela Mastropietro". Ultime notizie, "aggravante odio razziale"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:48:00 GMT)

Il raid xenofobo di Macerata : 12 anni a Luca Traini Riconosciuto l’odio razziale : L’estremista di destra sparò il 3 febbraio scorso nel centro della città marchigiana contro sei migranti. Il procuratore Giovanni Giorgio aveva chiesto 22 anni per strage aggravata dall’odio razziale ridotti a 12 per via della scelta del rito abbreviato

Luca Traini è stato condannato a 12 anni - e chiede scusa : Luca Traini è stato condannato a 12 anni con l'aggravante dell'odio razziale. Lo hanno stabilito i giudici della corte d'assise di Macerata dopo una camera di consiglio durata meno di 2 ore. La condanna accoglie dunque in pieno la richiesta del pubblico ministero, Giovanni Giorgio, e in particolare i reati di strage, porto abusivo d'armi, danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale (Repubblica). ...

Luca Traini condannato a 12 anni per la sparatoria di Macerata : Luca Traini, l’autore del raid di Macerata contro i migranti del 3 febbraio scorso, è stato condannato a dodici anni di reclusione con l’aggravante dell’odio razziale. È quanto hanno stabilito i giudici della corte d'assise di Macerata dopo una camera di consiglio durata meno di 2 ore. In aula Traini si era scusato per quanto compiuto.Continua a leggere

