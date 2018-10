Lotta greco-romana | la Toscana dell' aretino Stopponi quinta al Trofeo Coni

Lotta - Mondiali Junior 2018 : azzurri fuori dai giochi per l’oro nella greco-romana - Sandron e Fidelbo ai ripescaggi : Italia all’asciutto nella greco-romana ai Mondiali Junior 2018 di Lotta a Trnava, in Ungheria. Gli azzurri non sono riusciti ad imporsi nelle rispettive categorie, portando due soli atleti ai ripescaggi al termine della seconda giornata del torneo iridato. Jacopo Sandron, bronzo senior in carica, è stato sfortunato nel sorteggio ed è stato eliminato al primo turno della categoria -60 kg dal turco Kamal, che ha prevalso 9-0 approdando fino ...