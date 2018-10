LORYS STIVAL | DISTRUTTA E RUBATA LAPIDE DEL FIGLIO DI VERONICA PANARELLO Avvocato della

LORYS STIVAL - distrutta e rubata lapide del figlio di Veronica Panarello/ Denuncia nonno : “lasciatelo in pace” : Delitto Lorys Stival , distrutta e rubata la lapide : Santa Croce Camerina, il nonno (e papà di Veronica Panarello ) Denuncia “lasciatelo in pace questo piccolo” (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:24:00 GMT)

Omicidio LORYS STIVAL : il gip archivia le accuse sul nonno : Omicidio Lorys Stival – Ultime notizie sul caso del piccolo di Santa Croce di Camerina, ucciso in modo barbaro e abbandonato in un campo. In queste ore il gip di Ragusa ha deciso di archiviare l’inchiesta su Andrea Stival, il nonno del bambino e suocero di Veronica Panarello. La madre di Lorys Stival ha infatti accusato in seconda battuta l’uomo e lo ha indicato come reale responsabile del delitto. Omicidio Lorys Stival: il ...