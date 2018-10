Londra | insegnante abusa di uno studente 16enne in aereo | resta incinta

Blastingnews

: RT @KumFestival: Moriva oggi a Londra, all'età di 83 anni (1856 - 1939), #SigmundFreud, padre della psicoanalisi e una delle più influenti… - MaryFerOvalle : RT @KumFestival: Moriva oggi a Londra, all'età di 83 anni (1856 - 1939), #SigmundFreud, padre della psicoanalisi e una delle più influenti… - CamiloRamirez_ : RT @KumFestival: Moriva oggi a Londra, all'età di 83 anni (1856 - 1939), #SigmundFreud, padre della psicoanalisi e una delle più influenti… - MatMassicci : RT @KumFestival: Moriva oggi a Londra, all'età di 83 anni (1856 - 1939), #SigmundFreud, padre della psicoanalisi e una delle più influenti… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Una vicenda tanto grave VIDEO quanto curiosa si è consumata nella citta' di. La professoressa inglese Eleanor Wilson, con un'eta' compresa tra i 26 e i 29 anni, avrebbe avuto un rapporto sessuale con unodi appena sedici anni a bordo di un. Tutto sarebbe accaduto durante un volo notturno che stava riportando lei e il resto della scuola a casa, dopo una gita scolastica nello Swaziland, nel continente africano. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, l'è stata accusata di molestie sessuali e, come se non bastasse, dopo avrebbe confessato anche al ragazzo di essere rimastae di aver abortito. La professoressa dopo il rapporto intimo con ilsarebbe rimaneLa professoressa inglese, nonostante i fatti siano risalenti all'anno 2015, proprio in questi giorni, è chiamata a rispondere alle accuse di violenza ...