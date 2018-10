Lombardia | seconda edizione ' Stelle d’Europa' premiati 26 ragazzi 2

Lombardia : seconda edizione 'Stelle d’Europa' premiati 26 ragazzi : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Sono 26 i ragazzi vincitori della seconda edizione del Premio Stelle d’Europa. I giovani premiati sono stati ospiti a Palazzo Pirelli a Milano per la cerimonia conclusiva del concorso. Tutti lombardi, tra i 18 e 24 anni, hanno realizzato da soli o in gruppo video, foto o

Lombardia : domani a Palazzo Pirelli premiazione seconda edizione 'Stelle d’Europa' : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Si svolgerà domani pomeriggio a Palazzo Pirelli la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Stelle d’Europa, organizzato da Aiccre, l'Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, sul tema 'La cultura comune dell’Europa. Co

Garanzia Giovani. 77 milioni per la seconda fase in Lombardia : Con l’approvazione in giunta del Programma di attuazione regionale, prende il via la seconda fase del programma Garanzia Giovani, per

Lombardia : Fontana - 77 mln per seconda fase Garanzia giovani (2) : (AdnKronos) - Nella seconda fase del programma, ha continuato Rizzoli, "abbiamo confermato l'attenzione a finanziare esclusivamente tirocini di qualità: infatti, mentre nella prima fase, per veder riconosciuta la possibilità di accedere all'indennità di tirocinio da parte del datore di lavoro, basta

Lombardia : Fontana - 77 mln per seconda fase Garanzia giovani : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Con l'approvazione in giunta regionale della Lombardia del programma di attuazione regionale prende il via la seconda fase del programma Garanzia giovani, per la quale Regione Lombardia può contare su uno stanziamento di 77 milioni di euro da destinare a iniziative mira

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2018 : Della Monica-Guarise in seconda posizione dopo lo short. Shoma Uno già devastante nel singolo maschile. Buona prova per Matteo Rizzo : Il moderno impianto sportivo IceLab di Bergamo sta ospitando in questi giorni il Lombardia Trophy, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua undicesima edizione e valida per il circuito ISU Challenger Series. Nella specialità delle coppie di artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno fatto il loro esordio in stagione tra le mura amiche di casa posizionandosi in seconda posizione dopo lo short program; gli ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2018 : Della Monica-Guarise in seconda posizione dopo lo short. Shoma Uno già devastante nel singolo maschile. Buona prova per Matteo Rizzo : Il moderno impianto sportivo IceLab di Bergamo sta ospitando in questi giorni il Lombardia Trophy, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua undicesima edizione e valida per il circuito ISU Challenger Series. Nella specialità delle coppie di artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno fatto il loro esordio in stagione tra le mura amiche di casa posizionandosi in seconda posizione dopo lo short program; gli ...