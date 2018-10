Lo spread schizza a 300 | Il governo | deficit al 2 | 4% soltanto per un anno

spread schizza a 295 punti - Piazza Affari apre in calo : Nel primo pomeriggio Piazza Affari ha cercato di recuperare le perdite della mattina con un rialzo dello 0,1%. Lo Spread, come ieri, dopo aver superato quota 300 in mattinata, ha poi ripiegato a 288. Quello sui titoli a due anni è prima salito fino a 211 punti, poi è tornato in area 205.Piazza Affari ha aperto in netto caloLo Spread tra Btp e Bund tedeschi decennali apre oggi 2 ottobre 2018 in netto rialzo, sopra 295 punti base dai 284 della ...

Lega - Claudio Borghi : 'Con una nostra moneta risolveremmo problemi' - lo spread schizza : L'economista della Lega, Claudio Borghi, ha rilasciato una dichiarazione scottante: "Per risanare dobbiamo avere il controllo della politica monetaria" che significa stampare moneta e di conseguenza abbandonare l'Euro. La Borsa ha reagito male e infatti lo spread è schizzato a 300 punti mentre l'euro va ai minimi storici. Lega, Borghi vuole affossare l'Euro Claudio Borghi è "straconvinto" che il nostro Paese con una moneta sovrana (come la Lira) ...

Di Maio : «Terrorismo mediatico per far schizzare lo spread. Opposizione e giornali sono nemici dell'Italia» : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la Manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà. Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'Opposizione politica e ...

Di Maio : «Terrorismo mediatico per far schizzare lo spread. Opposizione e giornali sono nemici dell’Italia» : Il vicepremier in un post sul Blog delle Stelle: «I quotidiani hanno dichiarato guerra alla Manovra del Popolo. Dal 2014 i dem hanno fissato il deficit oltre il 2,4% e nessuno ha mai fiatato nonostante sia stato fatto per i loro interessi e mancette elettorali»

Manovra - lo spread schizza a 267 punti. Piazza Affari va a fondo : bruciati 25 miliardi di euro : La collisione sui mercati azionari era già scritta. Ieri sera, quando il governo ha fissato al 2,4% l'asticella del rapporto deficit/pil, aveva probabilmente messo in conto lo smottamento delle Borse e l'impennata dello spread. Questa mattina le Borse europee hanno infatti aperto in calo sulla scia dell'approvazione della nota di aggiornamento al Def da parte del Consiglio dei ministri, e del conseguente calo di Piazza Affari. Calo che nel corso ...

Def - lo spread schizza a 265 punti Piazza Affari giù. Banche a picco : Def all'esame dei mercati. Lo spread si impenna subito e tocca i 265 punti base. Il tasso sui Btp sfonda il 3%. Piazza Affari in calo dell'1,37%... Segui su Affaritaliani.it

