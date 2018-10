Lo spread dell' Italia si allontana da Madrid e si avvicina a Atene

I vertici sulla manovra e il volo dello spread. Di cosa parlare a cena : Altro vertice, altra serata in cui a cena potrete chiedervi, col brivido della diretta oppure detto in termini meno televisivi col brivido della contemporaneità, cosa staranno decidendo a Palazzo Chigi. E' in azione la regola dei vertici, formula matematica infallibile espressa con il noto enunciato

Manovra - spread in altalena in attesa della Nota al Def. Salvini : “Negli anni futuri deficit e debito scenderanno” : Mercati in altalena dopo la giornata difficile di martedì, quando lo spread ha sfondato quota 300 punti base salendo ai massimi dal 2014. In avvio hanno pesato – in positivo – le indiscrezioni sul vertice di governo durante il quale è emersa la possibilità di contenere il deficit/pil negli anni successivi al prossimo, rivedendolo al ribasso rispetto al 2,4% chiesto e ottenuto per il 2019 dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Carburanti : in calo lo “spread” fra il prezzo del diesel in Italia e quello della Germania : Cala al 16,8% lo “spread” fra il prezzo del diesel in Italia e quello della Germania con il differenziale alla pompa che si è ridotto di oltre 2 punti percentuali rispetto al 18,9% di agosto facendo scendere da 13 a 12 euro il maggior costo su un pieno medio che un automobilista Italiano ha nei confronti di un suo omologo tedesco. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sui prezzi alla pompa in relazione ...

Pro Memoria dei debiti mondiali…. - ad uso adulatori dello spread - - : ... per cui NON VA IN CRISI; c, Svezia, Francia e Portogallo, per fare degli esempi , hanno debiti complessivi ben superiori al nostro; d, l'Argentina ha un debito BASSISSIMO, segno di un'economia in ...

Apertura dello spread in calo - dopo la fiammata di ieri : Si apre in netto calo per lo spread BTp/Bund la giornata di oggi, dopo il balzo di ieri, e la conferma che il governo vuole aumentare il deficit al 2,4%. Con un’Apertura, però, dopo la notte di clausura per discutere del Def: lo spread beneficia delle indiscrezioni su una possibile Apertura del governo, dopo i rilievi della Ue sulla manovra, che d...

Ora Borghi vuole un tutor dello spread : La sua frase sulla "moneta propria" che "risolverebbe gran parte dei problemi dell'Italia" ha fatto scalpore, sui giornali come sui mercati finanziari. Ma l'economista della Lega Claudio Borghi, intervistato da La Verità, non arretra di un millimetro, e sostiene di essere vittima di una strumentalizzazione:"È ridicolo. Sono 7 anni che dico che l'Italia starebbe meglio fuori dall'euro. Ma da quando si è formata l'alleanza con ...

spread alle stelle. Tutta colpa dell'Ue? No - non tutta : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , lunedì a Lussemburgo per l'Eurogruppo, ha provato a spegnere le tensioni: 'Il 2,4% è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma ...

Milano chiude giù dello 0 - 23% - spread risale a quota 304 : Chiusura in ribasso per la Borsa di di Milano che perde lo -0,23% attestandosi a quota 20.526,31 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che è volato a 304 punti nel finale, il top dal 29 maggio ...

spread in zona 300 punti e alta volatilità. L'Italia nel mirino della speculazione : Milano. Piazza Affari a tutta volatilità. Se ieri l'andamento dello Spread e quello della Borsa sembravano andare in direzioni opposte, oggi camminano di nuovo all'unisono: il differenziale dei rendimenti dei btp con i bund tedeschi è prima schizzato a livelli che non si erano mai visti negli ultimi

Quali sono gli effetti dello spread a 300 : Il solo annuncio delle scelte economiche e fiscali che saranno presentata dal governo nella prossima manovra ha provocato...

Italia sotto lo schiaffo dello spread - la data del disastro : perché il 26 ottobre può crollare tutto : Martedì mattina lo spread tra Btp e Bund è già schizzato a due passi dalla pericolosa quota 300 , ma il peggio forse deve ancora venire. Come ricorda Repubblica , con un filo di godimento, 'la ...

Manovra - Salvini : 'I signori dello spread si tranquillizzeranno' : 'Certo'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde a chi gli chiede a margine della Festa dell'Anps se il ministro dell'Economia Giovanni Tria resta nel Governo. 'Da quattro mesi siamo vittime di pregiudizi - aveva spiegato - quando leggeranno quanto investiamo in scuole, sviluppo, imprese e detassazione capiranno che ...

Di Maio : «Terrorismo mediatico per far schizzare lo spread. Opposizione e giornali sono nemici dell'Italia» : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la Manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà. Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'Opposizione politica e ...