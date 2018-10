Liverpool | Klopp fa chiarezza sul malore di Naby Keita | “credo si tratti di un problema

sportfair

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) L’allenatore delè intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match con il Napoli, soffermandosi anche sulle condizioni diUna sconfitta che brucia, una serata resa amara resa ancora più brutta daloccorso a, trasportato d’urgenza in ospedale. Jurgenè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara del San Paolo, soffermandosi anche sulle condizioni del centrocampista guineano. AFP/LaPresse “E’ stata una gara diversa dal solito, l’approccio è stato complesso, avremmo voluto vincere. Abbiamo sbagliato i tempi in alcune giocate, abbiamo reagito male in alcune situazioni difensive. Qualche volta è capitato in passato, ma non come stasera. Il Napoli, specialmente nella prima frazione, non ha fatto molta pressione. Non abbiamo creato, nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa ma nella ripresa abbiamo ...