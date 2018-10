LIVE Napoli-Liverpool | Champions League in DIRETTA | Risultato 1-0 | IMPRESA A NAPOLI

Napoli-LIVErpool 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Napoli-Liverpool Napoli (4-4-2) Ospina 6 – Si segnala per un’uscita puntuale nella prima frazione. Maksimovic 6,5 – A sorpresa dal 1′ per tamponare le scorribande di Manè. Disciplinato, difficilmente si lascia scappare il diretto avversario. Albiol 6 – Annulla Firmino fino al riposo, è però un po’ impreciso in fase di impostazione. Koulibaly 7 – Si fa ammonire per un eccesso di foga dopo ...

Champions - Napoli da impazzire : super Insigne piega il LIVErpool : Una partita perfetta. Gigantesca, dominata da parte degli azzurri contro il forte Liverpool di Klopp. Gli azzurri s'impongono 1-0 con un gol nel finale di Insigne dopo una clamorosa traversa...

Pagelle Napoli-LIVErpool 1-0 - Champions League 2019 : super Koulibaly - Insigne nuovamente decisivo : Era la notte dei desideri e delle speranze, l’esordio di quest’anno al San Paolo per quanto riguarda la Champions League 2019. Il Napoli non ha deluso: al termine di un incontro giocato davvero con grandissima personalità gli azzurri battono 1-0 la finalista della passata edizione, il Liverpool, grazie ad una rete di Lorenzo Insigne all’89’. I partenopei sono in piena corsa per il passaggio del turno. Pagelle ...

Highlights Napoli-LIVErpool 1-0 : Insigne decide al 90' -VIDEO- : Napoli-Liverpool 1-0, LA CRONACA – Il Napoli doveva vincere per riaprire la corsa alla qualificazione in Champions League e ha trovato una vittoria in extremis contro il Liverpool vice campione d’Europa in carica. Ha deciso il gol di Insigne, ma azzurri a un passo dal vantaggio già con Milik e con la traversa di Mertens. […] L'articolo Highlights Napoli-Liverpool 1-0: Insigne decide al 90′ -VIDEO- proviene da Serie A News ...

DIRETTA/ Napoli LIVErpool (risultato finale 1-0) streaming video Rai : Insigne al 90esimo! Napoli in delirio : DIRETTA Napoli Liverpool, streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata del gruppo C in Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:46:00 GMT)

LIVE Napoli-LIVErpool 1-0 Insigne fa esplodere il San Paolo : Napoli e Liverpool si sfidano questa sera al San Paolo in un match valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League; gli uomini di Carletto Ancelotti vengono dal pareggio di...

LIVE Napoli-LIVErpool 0-0 Traversa incredibile di Mertens : Napoli e Liverpool si sfidano questa sera al San Paolo in un match valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League; gli uomini di Carletto Ancelotti vengono dal pareggio di...

LIVE Napoli-LIVErpool - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0 | Traversa di Mertens all’81° minuto! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-LIVErpool, incontro valevole per il secondo turno del girone C della Champions League 2018-2019. Le due formazioni arrivano a questo confronto, rispettivamente, con alle spalle il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa e la vittoria ad Anfield contro il Paris Saint-Germain. Sono appena due i precedenti tra le due società in competizioni ufficiali: entrambi si sono avuti nel corso ...

DIRETTA/ Napoli LIVErpool (risultato LIVE 0-0) streaming video Rai : il LIVErpool si salva sulla linea! : DIRETTA Napoli liverpool, streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata del gruppo C in Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:28:00 GMT)

LIVE Napoli-LIVErpool 0-0 Dentro Mertens-Verdi per l'assalto : Napoli e Liverpool si sfidano questa sera al San Paolo in un match valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League; gli uomini di Carletto Ancelotti vengono dal pareggio di...

LIVE Napoli-LIVErpool - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0 | Gran botta di Milik da lontano - Alisson è presente : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-LIVErpool, incontro valevole per il secondo turno del girone C della Champions League 2018-2019. Le due formazioni arrivano a questo confronto, rispettivamente, con alle spalle il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa e la vittoria ad Anfield contro il Paris Saint-Germain. Sono appena due i precedenti tra le due società in competizioni ufficiali: entrambi si sono avuti nel corso ...

DIRETTA/ Napoli LIVErpool (risultato LIVE 0-0) streaming video Rai : Milik impegna Alisson! : DIRETTA Napoli liverpool, streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata del gruppo C in Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:08:00 GMT)

LIVE Napoli-LIVErpool 0-0 Milik ci prova - Alisson si oppone : Napoli e Liverpool si sfidano questa sera al San Paolo in un match valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League; gli uomini di Carletto Ancelotti vengono dal pareggio di...

LIVE Napoli-LIVErpool - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0 | In corso il secondo tempo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-LIVErpool, incontro valevole per il secondo turno del girone C della Champions League 2018-2019. Le due formazioni arrivano a questo confronto, rispettivamente, con alle spalle il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa e la vittoria ad Anfield contro il Paris Saint-Germain. Sono appena due i precedenti tra le due società in competizioni ufficiali: entrambi si sono avuti nel corso ...