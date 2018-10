Lite al Grande Fratello Vip | Valerio Merola sbotta contro Battista ed Elia

Blastingnews

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Il buonismo dei primi giorni all'interno della Casa delVip 2018 è solo un lontano ricordo. Dopo la diretta di lunedì 1° ottobre, infatti, gli equilibri tra alcuni concorrenti sono venuti meno, sfociando in vere e proprie liti. Protagonista indiscusso di tali diverbi è stato, che ha trovato più di qualche argomento di discussione con gli altri compagni della Caverna. Il primo ad essere preso di mira è stato Maurizio, rimproverato dal conduttore per averlo mandato in nomination. Ma a distanza di poche ore ancheed Enrico hanno avuto qualcosa di dire al co-inquilino, accusato di non saper gestire la minima spesa messa loro a disposizione.MaurizioNelle ore successive alla diretta delVip di lunedì sera,ha rimproverato duramente Maurizioper averlo mandato in ...