Lite al Grande Fratello VIP 3 | tutti contro Valerio Merola nella Caverna

Recensione Huawei Mate 20 Lite : lo smartphone per chi ama i selfie e ha bisogno di uno schermo grande : Mate 20 Lite è il nuovo smartphone Android di Huawei che strizza l’occhio agli amanti dei selfie. Una delle sue particolarità è infatti quella di avere ben due fotocamere sulla parte anteriore, in grado di fare la differenza con gli autoscatti. Offre però anche un ampio schermo da 6,3 pollici (più grande di dispositivi come Galaxy S9, quasi a livello di un iPhone XS Max come dimensioni) e un’autonomia che consente di dimenticarsi di ...