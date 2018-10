' L' Italia continua a comportarsi da bimbo viziato | non è così che si cambia l' Europa'

Se gli Italiani continuano a indebitarsi - cosa succede? : E’ allarme rosso. L’Italia grillina pur di mantenere le promesse elettorali dei 5Stelle finisce nel baratro greco. Dall’Europa intanto arrivano

Italia - continua la crescita dei prezzi alla produzione : Ad agosto 2018 si stima un aumento congiunturale dello 0,4% dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria. Lo rivela l'ISTAT, aggiungendo come su base annua si sia registrata una forte ...

Servizi Italia continua il piano di buy back : Teleborsa, - Servizi Italia ha acquistato nei periodi dal 10 settembre al 14 settembre 2018, in seguito a quanto deliberato dagli azionisti nell'Assemblea del 20 aprile 2018, n. 1.200 azioni ordinarie,...

Servizi Italia continua il piano di buy back : Servizi Italia ha acquistato nei periodi dal 10 settembre al 14 settembre 2018, in seguito a quanto deliberato dagli azionisti nell'Assemblea del 20 aprile 2018, n. 1.200 azioni ordinarie, pari allo 0,...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia insaziabile - bronzo ai cinque cerchi. Le Farfalle continuano a volare : L’Italia è insaziabile e conquista la medaglia di bronzo nella Finale di Specialità con i cinque cerchi ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Dopo l’argento strappato ieri nel concorso generale, con annessa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le Farfalle non si sono accontentate alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) e sono andate alla caccia di nuove medaglie nelle prove non olimpiche. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono ...

Mondiali Volley 2018 – La Nazionale Italiana continua a riscuotere successo! Boom di ascolti : Mondiali Volley 2018, Nazionale Maschile: continuano gli ottimi ascolti in tv La Nazionale Maschile continua la sua corsa nei Campionati del Mondo Maschili grazie alla terza vittoria consecutiva ottenuta ieri sera contro l’Argentina. In attesa del match di questa sera contro la Repubblica Dominicana – che come di consueto sarà trasmesso in diretta su Rai 2 alle ore 21.15 – le gare degli azzurri continuano a far registrare ottimi dati di ...

Mondiali di pallavolo : il sogno dell'Italia continua : L'Italia aveva sconfitto il Giappone con un 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) nella prima partita del Mondiale, giocata al "Foro Italico" dove gli 11mila spettatori hanno supportato la squadra dall'inizio alla fine conducendola al successo finale. E' stata un'atmosfera fantastica e piena di elettricità nell'aria. La partita che si preanunciava contro il Belgio, sulla carta, era difficile: l'anno scorso gli azzurri erano stati eliminati ai quarti ...

Debito pubblico ancora su. BankItalia : 'Continua la fuga degli investitori esteri dai Btp' : Nuovo record negativo, +4,8%,: a luglio ha toccato quota 2.341 miliardi di euro con un aumento di circa 18,5 miliardi rispetto al mese precedente -

Rimini. Beate continua il viaggio nei cinema Italiani : A Rimini sarà possibile vedere Beate al cinema Settebello dove è in programma fino a mercoledì 13 settembre compreso alle

“Sbarchi fantasma”. Ecco come continuano ad arrivare gli immigrati in Italia. Le nuove strategie dei trafficanti : “Non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia testa”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto ieri mattina nell”Indignato speciale’ su Rtl102.5, ha smentito di aver ricevuto una telefonata dal vice premier Di Maio dopo la polemica con i magistrati siciliani sull’indagine sulla ‘Diciotti’. “Non ho fatto né un attacco alla magistratura il giorno prima, né ...

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : azzurrini per continuare l’avvicinamento agli Europei 2019 : La Nazionale italiana di Calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club ...

In Libia si continua a combattere. L'Italia attacca Parigi e spera nell'Onu : E' un'urgenza su cui l'Ue deve essere 'concentrata', ha avvertito l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. E anche la Russia si dice 'preoccupata: 'Dispiace constatare che la ...