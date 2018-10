L' Iran vince contro Trump alla Corte dell' Aia

ilfoglio

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) In Italia Il rapporto deficit-pil al 2,4 per cento nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all’1,8 nel 2021, ha detto il premier Giuseppe Conte. Il ministro’Economia Giovanni Tria ha spiegato che “con gli investimentio stato rilanceremo la crescita”. Il debito pubblico dovrebbe scendere al 126 per cen