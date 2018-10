L' invasione dei multi cosmi e non è fantascienza

ilgiornale

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Abbiamo iniziato a prendere seriamente la cosa quando Stephen Hawking, il più grande astronomo del Novecento, scomparso a marzo di quest'anno, ha dato alle stampe l'articolo "A Smooth Exit from Eternal Inflation". Prima erano solo congetture di scienziati frustrati o scrittori con il pallino della. Ora tutto cambia, e iniziamo a crederci anche noi. E anche l'intellighenzia scientifica; ché se chiediamo a un fisico qualunque se sia d'accordo o meno sull'esistenza di altri universi oltre al nostro, la risposta sarebbe quasi certamente affermativa. Dunque, punto a capo. Astronomia, tutto da rifare. E se fino a dieci anni fa anche a scuola si parlava in successione dimensionale di Terra, Sistema solare, Via Lattea, Superammasso locale, Universo, ora anche l'universo non sarebbe che un punto infinitesimale in mezzo a qualcosa di ancora più immenso, e oggettivamente ...