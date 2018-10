L' Europa sarà l' epicentro di una nuova crisi finanziaria?

Europa League - la Lazio cambia pelle : sarà turnover : Hanno recuperato Radu e Luis Alberto. Entrambi sono tornati ad allenarsi con il gruppo di Inzaghi. Ma sia il romeno, reduce da una contrattura, sia lo spagnolo, fermo lunedì per affaticamento, non ...

Manovra - Brunetta : “Deficit al 2 - 4% per tre anni una provocazione all’Europa : sarà rigettato. Che Dio ci aiuti” : “Il 2,4% per tre anni è una provocazione. Non c’è rispetto della regola del debito e del deficit. Così aumentano deficit e debito e si va contro ai patti fondanti sottoscritti con l’Europa. Se tutto resterà così ci sarà il rigetto. Che Dio ci aiuti”. Così il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, commentando la nota di aggiornamento al Def alla Camera dei deputati. L'articolo Manovra, Brunetta: “Deficit al ...

Ryder Cup 2018 - Francesco Molinari : “Domani sarà difficile - gli USA non saranno contenti. Match con Tiger? Dobbiamo riportare la Coppa in Europa” : Francesco Molinari, assieme a Tommy Fleetwood, è stato decisamente l’uomo dell’Europa in questa prima giornata della Ryder Cup. Il torinese, in coppia con l’inglese, ha prima vinto il suo fourball contro la coppia formata da Tiger Woods e Patrick Reed, poi ha disintegrato la resistenza di Justin Thomas e Jordan Spieth nel foursome, dimostrando grandissimo affiatamento col proprio compagno di questa tre giorni. Eppure il ...

Reddito di cittadinanza : quello dei 5 Stelle sarà il più alto d'Europa : Se venissero confermati i 780 euro il nostro diventerà l’unico Paese in cui l’importo del Reddito minimo sarà uguale alla...

Reddito di cittadinanza : sarà il più alto d'Europa : Il nostro è l’unico Paese in cui il Reddito minimo sarà uguale alla soglia di povertà e pari a circa un terzo del Reddito...

Europa - Savona : “Apriamo discussione o 2019 sarà un anno drammatico. Rischiamo Ue debole” : “Il 2019 può essere un anno drammatico per l’Europa perché abbiamo le elezioni dal risultato incerto, poi la nomina della nuova commissione, poi quella del nuovo presidente della Bce. Nel 2019 possiamo ritrovarci un’Europa migliore, più forte, più equa, oppure un’Europa peggiore, meno forte e meno equa”. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, illustrando davanti alle commissioni sulle politiche europee di Camera ...

Populismi - il politologo Usa : “L’Europa sopravviverà. Saranno i conti pubblici la Caporetto delle promesse dei gialloverdi” : La politica italiana mente, sapendo di mentire. Su quali temi? Sulle misure promesse in campagna elettorale come la flat tax e il reddito di cittadinanza e anche sulla questione migranti. Ma, alla fine dei giochi, il re sarà nudo. E a farne le spese sarà principalmente il Movimento 5Stelle in un’Italia sempre meno importante per gli Stati Uniti e in un’Europa sempre più populista. Che però non morirà di Populismi. È lo scenario ...

Il bilancio settimanale delle squadre italiane in Europa sorride - ma per la qualificazione al turno successivo ci sarà da sudare : 1/7 Spada/LaPresse ...

Probabili formazioni / Lazio Apollon : Badelj sarà protagonista? Diretta tv - orario - notizie live Europa League : Probabili formazioni Lazio Apollon: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Prima giornata di Europa League: ampio turnover da parte di Simone Inzaghi(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Tesla Model 3 punta al debutto in Europa. Sarà presente al Salone dell’Automobile di Parigi 2018 : Questi ultimi mesi non sono stati tra i più semplici per Tesla Motors, il produttore di auto elettriche fondato e guidato dall’imprenditore Elon Musk. Senza dubbio i conti del secondo trimestre 2018 hanno confermato una situazione più rosea rispetto al passato, con ricavi per 4 miliardi di dollari e circa 740 milioni di perdite. Ma in molti casi a rendere difficile la situazione del produttore di auto ci hanno pensato le intemperanze del ...

Juncker : "Uniti siamo più forti ma l'Europa resti tollerante - non sarà mai una fortezza" : Il presidente della Commissione Ue apre la Plenaria in attesa del voto sul copyright e sulle sanzioni al premier ungherese accusato di ledere lo stato dei diritti e di aver messo in pericolo la democrazia

Ue - Juncker : “Rafforzare guardia costiera e polizia di frontiera. Ma l’Europa non sarà mai una fortezza : resterà tollerante” : “Rispettiamo meglio l’Ue, non sporchiamo la sua immagine, cerchiamo di difenderne l’immagine, diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato che detesta gli altri e cerca di distruggerli”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell’Unione all’assemblea plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “L’Europa – ha aggiunto Juncker – ...

