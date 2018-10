Legge sulla class action | via libera della Camera

Germania - più lavoratori qualificati e meno clandestini. L’accordo sulla nuova Legge sull’immigrazione premia la Csu : Era il più sorridente di tutti il ministro dell’Interno bavarese, Horst Seehofer (Csu), quando, insieme ai colleghi del Lavoro, Hubertus Heil (Spd), e dell’Economia, Peter Altmaier (Cdu), presentava in conferenza stampa L’accordo trovato in seno alla coalizione di governo tedesca sulla legge sull’immigrazione. A meno di due settimane dal voto in Baviera, la Csu ha vinto il suo braccio di ferro con la cancelliera Angela Merkel e con la Spd: ...

Le Leggende metropolitane sulla traduzione : Bill Murray in una scena di Lost in Translation (2003) Il 30 settembre i cattolici (e i fedeli di altre chiese d’Occidente) festeggiano San Girolamo, ma oggi esiste anche una ricorrenza laica che lo celebra. È la Giornata internazionale della traduzione, istituita dall’Onu nel 2017 per ricordare l’importanza del lavoro dei traduttori e altri professionisti del linguaggio che “giocano un importante ruolo ...

Stumpo : 'Si metta ora la fiducia sulla Legge della doppia preferenza di genere' : Doveva essere una bella e positiva giornata, invece oggi in consiglio regionale si è consumato uno strappo tra politica e società civile. Era calendarizzata l'approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere e invece il consiglio regionale ha rinviato l'esame della proposta di legge. Ringrazio i ...

Nota al Def - dai 10 miliardi per il reddito agli 8 per la Fornero : i punti dell’accordo nel governo sulla Legge di bilancio : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito di cittadinanza per oltre 6 milioni di italiani. Una nuova rottamazione delle cartelle fino alla soglia di 100mila euro (ma questa cifra non è sicura), il superamento della legge Fornero per 400mila persone e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche. Sono i contenuti principali dell’accordo raggiunto nel vertice a Palazzo Chigi che ha ...

Senato - blitz sulla legittima difesa : tempi più lunghi per la Legge : Si allungano i tempi in Commissione Giustizia del Senato per il disegno di legge sulla legittima difesa. Con un vero e proprio blitz l'ex presidente di Palazzo Madama e leader di Leu Pietro Grasso ...

Il listino milanese si smarca dal dibattito sulla Legge di Bilancio : Milano. Se Piazza Affari doveva scegliere una direzione stamattina, in un una giornata in cui le Borse europee mostrano un andamento contrastato e il clima in Italia resta incandescente in attesa della nota del Def, ha scelto quella del segno più grazie soprattutto alle ottime performance di alcuni

Legittima difesa - la Lega accelera sulla Legge ma il M5s chiede garanzie : I pentastellati vogliono un rafforzamento del reato di eccesso colposo per evitare episodi di giustizia fai-da-te. Il testo potrebbe approdare in Aula a novembre

Sulla Legge per le madri detenute c'è ancora molto da fare : Resta ancora in gran parte inattuata la legge dedicata alle detenute madri approvata nel maggio 2011: un provvedimento che, dopo un lungo iter parlamentare, aveva come obiettivo quello di evitare che ...

Aeroporti di Puglia - cinque dipendenti in odore di licenziamento per avere barato sulla Legge 104 : I furbetti della legge 104 sono stati pizzicati anche all'aeroporto di Bari . In cinque, tutti dipendenti della società di gestione Aeroporti di Puglia , hanno ricevuto la lettera di contestazione che ...

‘Ci sono tensioni sulla Legge di Bilancio?’ - Di Maio risponde ma viene interrotto dalla giornalista : ‘Mi faccia finire - almeno’ : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è in visita a Nola e fa il punto stampa con un gruppo di giornalisti. “Si parla di tensioni all’interno del governo in vista della manovra, qual è il suo commento?”, chiede una giornalista al ministro del Lavoro. Di Maio inizia a rispondere ma viene interrotto dopo pochi secondi. “Mi faccia finire, almeno” protesta, seccato, Di Maio. Che poi aggiunge: ...

Il governo scricchiola sulla Legge di bilancio : Nuovo scambio di accuse tra Salvini e il ministro Esteri del Lussemburgo New York, 17 set - (Agenzia Nova) - Non si placa lo scontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e Jean Asselborn, ministro degli Affari esteri del Lussemburgo, che venerdì scorso si sono resi protagonisti di un acceso