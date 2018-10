Lecce | realizza una canoa con 150 bottiglie di plastica | l' idea di un 16enne salentino

Blastingnews

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Un'originale quanto geniale quella messa in pratica da un ragazzodi, Emanuele Renna, di 16 anni. Frequenta la classe 3°B della scuola superiore Galileo - Costa del comune capoluogo. Un ragazzo curioso, e con tanta voglia di mettersi in gioco. Che, nel corso dell'estate appena passata, coinvolgendo amici e parenti, ha raccolto tantissimediVIDEO, circa 150, e poi ha dato sfogo alla sua creativita',ndo una veraacquatica. Il risultato non è stato poi così male. In acqua per venti minuti, poi lasi è rotta Una volta raccolte tutte lenecessarie, Emanuele si è messo all'opera. Ha costruito la, saldando i pezzi uno con l'altro. Ci è voluto tantissimo lavoro, ma come ha dichiarato alla stampa locale, non mi piace stare fermo a oziare. Finita la mirabile opera, l'ha subito portata al mare per provarla. ...