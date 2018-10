Le innovazioni spaziali nella vita di tutti i giorni raccontate dalla Nasa

wired

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Non è necessario pensare a Marte, alle comete, al Sole e alle galassie lontane per vedere in azione lemesse a punto dagli scienziati delle agenzie. L’influenza tecnologica della, infatti, è sotto ai nostri occhi, persinonostra casa. A mostrarcele da vicino, una a una, è il programma Home & City dell’Agenzia spaziale americana, un viaggio attraverso le stanze delle nostre abitazioni fino al cuore delle industrie e delle coltivazioni, passando per edifici pubblici, trasporti e smart city a caccia di tracce di tecnologie ispirate ai viaggi nel cosmo. In questa animazione, laci presenta questo bel progetto. () LediWired.