Le Iene | Alessia Marcuzzi emozionata | interviene in diretta la Blasi

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)ritorna a Le: Ilaryle fa gli auguri E’ da poco iniziata la seconda puntata de Le. Una puntata in cui ha segnato il grande ritorno alla conduzione del programma ideato da Davide Parenti di, la quale ha sostituito Ilary, impegnata alla guida della terza edizione del Grande Fratello Vip in onda ogni Lunedì sera su Canale 5., appena ha messo piede in studio, è sembrata decisamente. E nel momento in cui Nicola Savino le ha chiesto un parere su questo suo ritorno dopo ben 13 anni, ha rivelato: “Sono 13 anni che non faccio questo programma…E non nego di essere molto…Quando me l’hanno proposto mesi fa sono rimasta di stucco…Comunque sia volevo salutare calorsamente Ilary…” A quel punto la Gialappa’s ha annunciato che ha intervistato qualche ...