Le disuguaglianze non sono effetto di cambiamenti fuori dal nostro controllo

huffingtonpost

: Oggi @micheleboldrin analizza le conseguenze economiche e politiche della #manovradelpopolo. Fare più spesa improdu… - Linkiesta : Oggi @micheleboldrin analizza le conseguenze economiche e politiche della #manovradelpopolo. Fare più spesa improdu… - ActionAidItalia : Serve 'cambiare il clima che attraversa il paese per immaginare una società differente, in cui la battaglia contro… - Vignitta55 : RT @Linkiesta: Oggi @micheleboldrin analizza le conseguenze economiche e politiche della #manovradelpopolo. Fare più spesa improduttiva “a… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Migrazioni,climatici, avvento delle tecnologie, globalizzazione. Questii macro fenomeni sul banco degli imputati nel dibattito pubblico sulle. Come se bastasse indicare un fenomeno esterno, globale edalper spiegare perché nel mondo, Italia compresa, numeri sempre più piccoli di adulti (spesso maschi, spesso bianchi) detengono quote sempre più grandi di ricchezza a discapito di una fascia enorme di popolazione costretta a dividersi – quando non a litigarsi – le briciole.La visione del Forum è diametralmente opposta. Seguendo Tony Atkinson, siamo convinti che le cause delle enormidegli ultimi trent'anni vadano ricercate in tre fenomeni: l'inversione a U delle politiche pubbliche, in particolare di quelle macro-economiche, di sviluppo territoriale e di welfare, la perdita di ...