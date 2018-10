Lazio | Inzaghi | Il derby è colpa mia | ma ora pensiamo solo all' Eintracht

Eintracht-Lazio - Inzaghi : “Dimenticare il Derby” : “Sicuramente domani dovremo fare una partita di cattiveria e di carattere, giochiamo contro una squadra fisica e organizzata, con un pubblico straordinario, avranno lo stadio esaurito, tutti dalla loro parte, noi avremo i nostri, ma l’unico mio problema adesso è dimenticare il derby”, Lo dice l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match di […] L'articolo Eintracht-Lazio, Inzaghi: “Dimenticare ...

Eintracht-Lazio - la probabile formazione di Inzaghi : Il tecnico biancoceleste potrebbe far rifiatare i big nel match di Europa League in programma giovedì

Terremoto Lazio - Inzaghi azzera le gerarchie : i 'big' sotto accusa : Simone Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe infatti deciso di azzerare ogni gerarchia nello spogliatoio. GERARCHIA azzeraTE- Tutto annullato, ogni maglia andrà guadagnata. A ...

Lotito show sulla sua Lazio : la super offerta per Milinkovic-Savic ed i “rimproveri” post derby ad Inzaghi : Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dell’ipotesi di cessione di Milinkovic-Savic e di un’offerta shock pervenuta nelle ultime ore di calciomercato Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare di calciomercato in chiave Milinkovic-Savic. Il patron laziale, parlando ad Il Tempo, ha ammesso la presenza di un’offerta shock per il serbo nelle ultime ore della sessione estiva: “Lo dico con ...

Lazio - Inzaghi fa sparire il mago Luis : E a farlo è stato proprio quel Luis Alberto con cui l'anno scorso aveva creato la coppia più bella del mondo. Anche alla società non è piaciuta la prova di Luis, insieme a quelle di tanti altri ...

Lazio - domani la ripresa : Inzaghi ritrova Radu : Il difensore romeno ha smaltito la contrattura che lo aveva fermato contro l'Empoli, sarà a disposizione per l'Europa League

Roma-Lazio - Simone Inzaghi analizza il derby : “serve più cattiveria” : Simone Inzaghi ha parlato del derby perso contro la Roma per 3-1 dalla sua Lazio, una gara equilibrata decisa dalla maggior cattiveria giallorossa “La Roma ha avuto più cattiveria, ci ha creduto di più, nonostante abbiano fatto gol su tre calci piazzati. Avevamo raggiunto il pareggio, ma poi abbiamo preso gol su una punizione che ci ha condannato. Strakosha non ha visto partire la palla e ha preso gol sul suo palo. È stato un ...

Roma-Lazio - Inzaghi : 'Nessun alibi - per vincere un derby bisogna fare di più' : La Roma mostra i muscoli e si prende il primo derby della stagione. La Lazio, tornata in partita dopo l'1-1 di Immobile, non riesce a reagire ed è costretta a cedere i tre punti: 3-1 il risultato ...

Lazio - Inzaghi : "Un derby va giocato con fame" : Il tecnico biancoceleste carica i suoi in vista della stracittadina di domani: "Gara importantissima per noi e i nostri tifosi, dobbiamo vincere"

Serie A - Simone Inzaghi carica la Lazio : La classifica non conta nulla. Un mantra spesso ribadito dagli addetti ai lavori nel mondo del calcio, ma che acquisisce peso se espresso dopo sei giornate di Serie A e alla vigilia di un derby: così a meno di 24 ore da Roma-Lazio l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi ha chiesto ...