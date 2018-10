Lavarsi i denti alla perfezione in 5 semplici passaggi

dilei

: RT @DavideFalchieri: Famo il 40% Se poi avesse parlato senza lavarsi denti probabilmente avremmo fatto default - SamGibili1 : RT @DavideFalchieri: Famo il 40% Se poi avesse parlato senza lavarsi denti probabilmente avremmo fatto default - sherpa810 : RT @DavideFalchieri: Famo il 40% Se poi avesse parlato senza lavarsi denti probabilmente avremmo fatto default - FedericaFlajani : RT @DavideFalchieri: Famo il 40% Se poi avesse parlato senza lavarsi denti probabilmente avremmo fatto default -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Ottobre mese della prevenzione e quale miglior modo di prevenire le patologie orali se non lavandosi icon precisione ed attenzione. Per patologie orali si intendono tutte le manifestazioni avverse del cavo orale che comprendono carie dentale (la malattia infettiva più diffusa al mondo), malattia parodontale, infiammazioni gengivali e laddove ci fossero degli impianti dentali, le perimplantiti. Lo spazzolamento dentale è un procedura importante a cui spesso ci si dedica solo a fine giornata, stanchi ed eseguendo movimenti automatici magari sovrappensiero. Sarebbe invece davvero importante lavarli almeno due volte al giorno, possibilmente tre e dedicare a questo momento qualche sforzo in più. Ecco come fare: Dopo mangiato non corriamo al lavarci ima aspettiamo 30 minuti In questo modo lasciamo che la naturale azione di risciacquo e bilanciamento del PH della saliva, faccia ...