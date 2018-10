Lancia pietre contro studenti | bloccato

"Le parole non siano pietre" : Il 6 ottobre sarà riLanciata la Carta d'Assisi contro l'odio mediatico : Le parole non siano pietre. Non è uno slogan astratto ma il proposito che si porranno i giornalisti che, il 6 ottobre firmeranno, ad Assisi, il Manifesto contro i muri mediatici. L'iniziativa, organizzata dal Sacro convento di Assisi, è stata lanciata oggi, 22 settembre, nel corso di un convegno sulle fake news al quale hanno partecipato Beppe Giulietti, Nello Scavo e don Antonio Rizzolo. Molti gli studenti presenti all'evento "Un ...

"Le parole non siano pietre" : Il 6 ottobre sarà riLanciata la Carta d'Assisi : Le parole non siano pietre. Non è uno slogan astratto ma il proposito che si porranno i giornalisti che, il 6 ottobre firmeranno, ad Assisi, il Manifesto contro i muri mediatici. L'iniziativa, organizzata dal Sacro convento di Assisi, è stata lanciata oggi, 22 settembre, nel corso di un convegno sulle fake news al quale hanno partecipato Beppe Giulietti, Nello Scavo e don Antonio Rizzolo. Molti gli studenti presenti all'evento "Un ...

Roma - gruppo di Zingari Lancia pietre sulle auto in corsa per poterle derubare : Roma – Poteva causare una strage la banda composta da cinque Zingari, tra cui un minorenne, che scagliava sassi contro le auto in corsa per rapinare gli automobilisti. Grazie all’intervento della polizia stradale di Aprilia, sono state arrestate per tentato omicidio, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Sassi contro le auto. È questa la strategia adottata da quattro rom per derubare i malcapitati automobilisti in transito lungo la via ...

Via da lido Lanciano pietre - aggrediti : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 16 SET - Cinque cittadini gambiani, tutti richiedenti asilo, nella notte, dopo essere stati allontanati dai gestori di un lido sul lungomare di Reggio Calabria per avere ...

Marsala - ragazzini Lanciano pietre dal treno : persone colpite : ragazzini lanciano pietre dal treno : poteva succedere una tragedia. E' accaduto ieri pomeriggio a Marsala. Alle 17 e 5, all'altezza del passaggio a livello di Corso Calatafimi, durante l'...