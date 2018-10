Lampedusa | governo e istituzioni assenti alla Giornata della memoria “Si vogliono

Lampedusa ricorda i migranti morti in mare. Il sindaco : "Noi siamo sempre qui - questa volta il governo non c'è" : "Proteggere le persone, non i confini". Lampedusa non dimentica, ma rilancia la sfida della solidarietà e dell'inclusione. In difesa dei più deboli: i migranti. Una marcia silenziosa, sotto un cielo plumbeo, ha attraversato le vie di Lampedusa in ricordo delle 368 vittime della strage di Lampedusa, avvenuta il 3 ottobre 2013. In prima fila, con uno striscione che recita "Proteggere le persone, non i confini", tra gli altri, il ...