L’alleanza con Macron | un autogol per il Pd

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) "Dentro il PD e il centrosinistra siamo tutti d'accordo nel creare un'alleanza che vada da Tsipras a, che tenga insieme liberali, verdi e socialisti. Dall'altra parte, troviamo i neofascisti di Le Pen, la destra irresponsabile di Matteo Salvini, la deriva estremista di Orban: di fronte a questi bisogna essere tutti uniti", queste le parole di Matteo Renzi sul tema prossime elezioni Europee a margine della manifestazione in piazza del Popolo a Roma di domenica scorsa.Non privo di senso il ragionamento di Renzi. Anzi, meritevole di essere approfondito. Un ragionamento che però rischia di risultare superficiale e perfino controproducente, perché molte cose sono cambiate dalla primavera del 2017, momento della trionfale marcia verso l'Eliseo del giovane presidente.In primo luogo, sono rimasti in pochi ad amarefinanche in Francia, visto che i sondaggi ...