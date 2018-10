L' accordo per Idlib implementato con successo | ha detto il portavoce di Erdogan

Mimmo Lucano - non siete d’accordo con lui? L’integrazione però farebbe comodo a tutti : Non credo si tratti di parlare di Mimmo Lucano ma di alcuni gravi problemi dei migranti, che sono anche alla base delle sue azioni e prese di posizione. In questi giorni sta per arrivare su migliaia di persone un colpo ancora più grave dell’arresto del sindaco simbolo dell’accoglienza. Mi riferisco alla abolizione del permesso di soggiorno umanitario (diciamo impropriamente la fattispecie meno rigida e più elastica dell’asilo) ...

Stalking a Colin Firth e la moglie - processo finito per accordo : Roma, 3 ott., askanews, - Nessun processo per il giornalista Marco Brancaccia, accusato di Stalking e minacce ai danni dell'imprenditrice Livia Giuggioli, moglie del grande attore inglese Colin Firth. ...

Bioshopper al posto dei sacchetti tradizionali - accordo Co-op UK-Novamont : sacchetti per la spesa in bioplastica, adatti per la raccolta dei rifiuti e il compostaggio domestico, al posto delle tradizionali buste per la spesa. Co-op UK e Novamont hanno stipulato un accordo di collaborazione finalizzato alla fornitura alla catena di distribuzione britannica di un nuovo tipo di sacchetti per la spesa in bioplastica, in alternativa ai tradizionali sacchetti di plastica non biodegradabili e non compostabili. La decisione ...

Brexit - Johnson : "Piano May per accordo Ue non rispetta il voto" : Il piano varato dal Premier Theresa May per un accordo con l'Ue sulla Brexit "non è ciò per cui abbiamo votato", non rispetta "la democrazia". A parlare Boris Johnson al Congresso Tory di Birmingham. ...

accordo per favorire la presenza degli studenti alle stagioni teatrali organizzate nelle città di Modena e Reggio : ... Alberto Bonisoli, ha annunciato che verrà data la possibilità agli studenti under 25 di andare a teatro pagando un biglietto simbolico su una selezione di spettacoli. Con una esperienza già avviata ...

Germania - accordo coalizione per attirare più lavoratori stranieri : La forza lavoro del blocco di circa 500 milioni di persone non sarà sufficiente a mantenere il ritmo dell'economia tedesca, secondo la coalizione: "Per questo abbiamo bisogno di lavoratori da Paesi ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato - accordo con i sindacati per 1100 posti di lavoro : Assunzioni da parte di Ferrovie dello Stato in arrivo gia' entro la fine del 2018. E’ questo il contenuto dell’accordo siglato tra RFI, la societa' di Ferrovie dello Stato Italiane che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale, ed i sindacati. L’accordo rivede, migliorandolo, quello precedente del luglio 2017 che prevedeva 700 Assunzioni [VIDEO]mentre, grazie alla trattativa appena conclusa, i nuovi posti di lavoro sono saliti a 1.100 da ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro. Spunta un accordo per evitare la denuncia : Per dovere di cronaca dobbiamo segnalare che siamo di fronte soltanto alla ricostruzione della ragazza, senza avere ulteriori conferme su quanto accaduto. Cristiano Ronaldo replica con forza: «La ...

Lavazza sigla l'accordo per l'acquisizione di Mars Drinks - : L'operazione sarà ultimata entro la fine dell'anno. Il fatturato di Mars Drinks si aggira attorno a 350 milioni di dollari

Perché Stati Uniti - Canada e Messico hanno rinnovato l'accordo sul libero scambio : Mercati più aperti, valorizzazione dell'interscambio regionale e salari minimi garantiti per alcune categorie di lavoratori

TerniEnergia - sottoscritto accordo per rinnovo ammortizzatori sociali : TerniEnergia fa sapere che è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e di Arpal Umbria, l'...

