calcioefinanza

: La US Soccer vuole Mourinho come tecnico della nazionale - FinancialSs : La US Soccer vuole Mourinho come tecnico della nazionale - CalcioFinanza : Secondo Sport Illustrated la US Soccer punterebbe su Jose #Mourinho come prossimo tecnico della nazionale di calcio… - Actually_Soccer : @HyboriaLeague @ingrogna @enzolampard @GruppoEsperti @SOSFanta @TuttoFanta @BlackWhiteFlint @Fantacalciology… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Secondo Sport Illustrated la federazione USA avrebbe già contattato lo Special One e sarebbe in attesa di una risposta. L'articolo La US