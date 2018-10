calcioweb.eu

: La Serie A sostiene la Giornata mondiale della vista - FcInterNewsit : La Serie A sostiene la Giornata mondiale della vista - FerraraLiberato : Serie A sostiene Giornata mondiale vista - PerSempreNa : Serie A sostiene Giornata mondiale vista - -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) “Guarda che è importante”: è il messaggio che verrà lanciato all’inizio delle partite diA in occasione dell’ottavadi campionato (dal 5 al 7 ottobre) – con un lungo striscione in campo – per sostenere ladell’11 ottobre. Quest’anno ci si rivolge a coloro che non sono mai andati dall’oculista. Insieme alla Società oftalmologica italiana (Soi) verrà lanciato l’ambizioso obiettivo di offrire 15.000 visite gratuite per chi non ha mai fatto prevenzione, messe a disposizione dagli oculisti italiani nel mese di ottobre. L’iniziativa è promossa promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzionececità-IAPB Italia onlus e dall’Organizzazionesanità. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...