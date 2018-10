La rinascita di André Silva | che stoccata al Milan | “non so cosa sia successo in Italia

sportfair

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) L’attaccante portoghese ha parlato della sua esperienza con la maglia del Siviglia, lanciando una frecciatina alSolo due gol l’anno scorso in serie A, già sette in questa stagione in Liga dopo sette partite.è completamente rinato in Liga, il passaggio dalal Siviglia ha rivitalizzato l’attaccante portoghese, protagonista di un avvio di campionato davvero scoppiettante. CRISTINA QUICLER / AFP Tripletta al Rayo Vallecano e doppietta nientemeno che al Real Madrid, l’ex Porto vive un momento straordinario che non ha nessuna intenzione di interrompere: “non mi aspettavo di fare così tanti gol, non ho risposte per spiegare quello che è accaduto lo scorso campionato. Quest’anno però mi sento finalmente bene” le parole diai microfoni di SFC Radio. “Non immaginavo sarebbero arrivate tutte queste vittorie. Sono ...