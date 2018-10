La reazione dei parlamentari del Movimento 5 stelle alle parole di Moscovici

Lory Del Santo entra nella Casa del GF Vip : la reazione dei concorrenti : Grande Fratello Vip, Lory Del Santo entra nella Casa: la risposta alle critiche ricevute Dell’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip si è tanto discusso nell’ultima settimana. Questa sera, però, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di sentire parlare la diretta interessata in persona. Prima della morte del figlio Loren, ha […] L'articolo Lory Del Santo entra nella Casa del GF Vip: la reazione dei concorrenti ...

Nobel per la Medicina - reazione dei premiati : “Il sogno di una vita - ma la ricerca non si fermi” : “E’ il sogno di una vita. Sono ancora stordito”. James P. Allison sta dormendo in un hotel di New York, dove è atteso a una conferenza sull’immunologia, quando alle 5.30 del mattino il figlio riesce a contattarlo per comunicargli che è lui il Nobel per la Medicina 2018. La telefonata del Comitato del premio lo raggiunge soltanto dopo, quando già la stanza è invasa di colleghi, arrivati a bussare alla sua porta ...

La reazione dell'Europa e dei mercati dopo che il governo ha optato per un deficit al 2 - 4% : 'Sono molto confidente - ha aggiunto - che quando i mercati, i nostri interlocutori conosceranno nei dettagli la manovra, lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamenti della nostra economia'.

Manovra Italia - esagerata la reazione dei mercati : Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist di Schroders, spiega che ieri il Governo ha rivelato la Manovra di bilancio del 2019, con cui ha disatteso la proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Quest'ultimo aveva raccomandato un deficit dell'1,6% del Pil, livello che avrebbe incontrato il favore della Commissione Europea, mentre il target è stato ...

Vuelta a España 2018 : Fabio Aru respinto da Lagos de Covadonga. Serve la reazione nella terza settimana in vista dei Mondiali : Dopo i segnali positivi di sabato a Les Praeres Nava, Fabio Aru ieri è andato in netta crisi sulla salita di Lagos de Covadonga alla Vuelta a España. Il 28enne sardo era sembrato ottimista alla partenza, con una condizione che sembrava lentamente crescere. I 5’19” accusati di ritardo nella 15ma tappa, dimostrano invece che la situazione non è per nulla positiva e il giorno di riposo odierno porta con sé tanti dubbi su questa ultima parte della ...

Gol Piatek - la reazione dei tifosi del Genoa [VIDEO] : GOL Piatek – E’ andata in archivio la terza giornata del campionato di Serie A, passo indietro del Genoa che non si è confermato dopo il successo all’esordio contro l’Empoli, pesante battuta d’arresto sul campo del Sassuolo. Un grande protagonista di questo avvio di stagione degli uomini di Ballardini è sicuramente l’attaccante Piatek, arrivato in Italia tra tanti dubbi ha spazzato via tutte le ...

Elisabetta Canalis ‘cavalca’ - il VIDEO pubblicato scatena la reazione dei fan : 1/13 Foto Instagram ...

Lazio-Napoli - passa la sexy Diletta Leotta : la reazione dei calciatori azzurri è esilarante [FOTO e VIDEO] : 1/14 Foto Instagram ...

Ave - Cesare. Torna su Infinity l’ultima creazione dei Coen : Ave cesare L’ultimo film dei premiatissimi fratelli Joel ed Ethan Coen è disponibile su Infinity. Si tratta di “Ave, Cesare”, una grottesca commedia del 2016, in cui vengono sfruttati diversi stereotipi del cinema Americano. I fratelli Coen in questa occasione hanno giocato principalmente con il genere “Peplum” (un sottogenere cinematografico che indica i film storici in costume, chiamato anche “Sword and Sandal”) e con il comunismo (il film è ...

