La prostituzione è ‘stupro a pagamento’ Una ex squillo racconta e divide il mondo

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) In una recente intervista a due voci di Anais Ginori su Robinson Repubblica con le scrittrici Nadia Terranova e Annie Ernaux quest’ultima ha dichiarato che “senza la vergogna non c’è letteratura”. Prendo in prestito questa suggestione perché sono convinta che senza il sentimento della vergogna non soltanto non ci possa essere la letteratura come atto creativo, ma nemmeno la politica, se intesa come visione e impegno costruttivo. Per la politica, quella che si fa a livello individuale o collettivo nel segno dell’inclusione, della lotta alle ingiustizie e del cambiamento, il sentimento della vergogna è centrale: vergognarsi, ad esempio, per lo stato delle relazioni tra donne e uomini, caratterizzate ad ogni latitudine dall’iniquità, dalla discriminazione, dalla violenza è un’emozione propulsiva. Mi vergogno di ciò che vedo, quindi mi impegno perché quello che ora è così non lo sia più. Lo ...