La proposta di matrimonio? Nell’intervallo della partita

Uomini e Donne - Trono Over : Gemma riceve la proposta di matrimonio? : Gemma Galgani riceve un anello al Trono Over di Uomini e Donne Venerdì 28 settembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Ancora una volta grande protagonista è stata Gemma Galgani. La storia con Rocco Fredella sembrava arrivata ormai alla conclusione. I telespettatori non ne sono rimasti affatto stupiti: in questi anni di tira e molla, ogni conoscenza della dama torinese è arrivata a un corto ciruito. Rocco è ...

Torna in campo l’Italvolley - tra il sogno Mondiale e una proposta di matrimonio : Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone GiannelliRush finale. L’Italia del volley Torna in campo per il terzo e ultimo turno del Mondiale di pallavolo: al Palasport Olimpico di Torino gli azzurri vanno a caccia di un posto in semifinale, sfidando prima la Serbia (stasera, 26 settembre, ore 21.15) e poi la Polonia campione in carica (venerdì 28 settembre, alla sera). Battendo Atanasijevic e ...

“Zaytsev - sposami” - la proposta di matrimonio arriva dalla tifosa sugli spalti. Lo zar se la ride in campo e risponde così : Poco prima del match di volley tra Italia e Finlandia, al Forum di Milano, una tifosa sugli spalti è stata inquadrata dalle telecamere e prontamente ha mostrato un cartello col tricolore su cui aveva scritto “Zaytsev, sposami“. Il giocatore, in campo, ha visto l’immagine sul maxischermo e si è messo a ridere, sollevando il pollice della mano. Poi, su Facebook, ha pubblicato la sequenza video, commentandola così: “Metto ...

Mondiali Volley 2018 – Zaytsev esilarante! La proposta di matrimonio in campo e quel messaggio al… futuro marito : “Zaytsev Sposami”: ecco come lo Zar risponde alla proposta di matrimonio della simpatica tifosa Ivan Zaytsev è uno dei protagonisti indiscussi dei Mondiali di Volley 2018. Lo Zar guida la Nazionale italiana, che domani inizia la sua terza fase della rassegna iridata, a Torino, a caccia di un posto tra le semifinaliste. Tanta fatica, tanto sudore ma anche tantissimo divertimento con Zaytsev: il pallavolista italiano non perde ...

COSTANZA CARACCIOLO/ "Matrimonio con Christian Vieri? Se mi farà la proposta sì!" (Verissimo) : COSTANZA CARACCIOLO si racconta a Verissimo a un anno dalla gravidanza interrotta: a novembre diventerà mamma e spera di convolare presto a giuste nozze con Christian Vieri(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 17:34:00 GMT)

Temptation Island Vip : Fabio e Marcella abbandonano alla prima puntata e salta la proposta di matrimonio del manager di Coconuda : prima puntata Temptation Island Vip: finisce male il falò finale tra Fabio e Marcella Esposito Al termine della prima puntata, L'articolo Temptation Island Vip: Fabio e Marcella abbandonano alla prima puntata e salta la proposta di matrimonio del manager di Coconuda proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Laura Pausini - proposta di matrimonio tra due spettatori al concerto di Rimini : Un nuovo colpo di scena ha scandito la tournée mondiale di Laura Pausini, da poco rientrata nel nostro Paese per dare il via alla fase italiana ed europea del suo fortunatissimo Fatti Sentire World Tour 2018 [VIDEO]. Durante il concerto in programma ieri, lunedì 17 settembre a Rimini, l'artista ha infatti assistito a una proposta di matrimonio fra due spettatori proprio sotto ai suoi occhi mentre intonava la famosa hit Incancellabile. Difficile ...

Una hostess riceve proposta di matrimonio in volo - ma viene licenziata : Nel mese di maggio il fidanzato di una hostess aveva fatto una bella sorpresa alla sua amata: durante un volo di linea nazionale il ragazzo nascosto tra i passeggeri, ha aspettato il momento giusto per rivelarsi ed è comparso all’improvviso, inginocchiandosi e mostrando l’anello alla sua fidanzata, le ha chiesto di sposarlo. Ma dopo 4 mesi circa ecco arrivare la brutta sorpresa per la nuova coppia. Infatti l’hostess ha ...

Riceve proposta di matrimonio a bordo dell'aereo - hostess licenziata : Mesi dopo l'accaduto, l'assistente di volo si è vista recapitare una lettera di licenziamento perché avrebbe creato...