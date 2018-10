La pedofilia nella Chiesa Usa diventa materia da Fbi

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Il Papa ha aperto il Sinodo sui giovani con una messa in Piazza San Pietro sotto allo stendardo dell'Arcangelo Michele che ricaccia il diavolo all'inferno, ritratto nell'enorme arazzo appeso sotto la Loggia delle Benedizioni. Così è stato plasticamente visibile il giudizio che il Papa ha sul difficile momento che vivono lae il suo Pontificato, da lui percepiti come sotto attacco del "Grande Accusatore" (appellativo di satana), a motivo dei "gravi peccati" di cui si sono macchiati preti e vescovi cattolici, come ha detto lo stesso Pontefice. A San Michele in realtà si era richiamato anche l'ex Nunzio Viganò che ha chiesto le dimissioni del Papa per aver "occultato" il caso dell'ormai ex cardinale McCarrick, potente ex arcivescovo di Washington coinvolto in uno scandalo sessuale,sua ultima lettera resa nota negli Stati Uniti, il 27 settembre.Ma ...