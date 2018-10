La Mela di AISM il 4 | 6 e 7 ottobre 2018

romadailynews

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) La cura definitiva, quella che farà scomparire completamente la sclerosi multipla, non c’è, arriverà solo quando si saranno capiti tutti i fattori che la scatenano. Per questo è importante sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, INSIEME. Da giovedì 4 – giornata del Dono Day – a domenica 7ritorna in 5 mila piazze italiane, in circa 100 piazze tra Roma e provincia, “ladi”. 13 mila volontari didistribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. FACCIAMO SPARIRE LA SCLEROSI MULTIPLA, INSIEME, CON LADIè il nuovo claim della campagna, che cade all’inteno delle celebrazioni del 50° anniversario died è svolta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Ladiè inserita ...